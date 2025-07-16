Şirketin havacılık faaliyet alanında Avrupa ve diğer ülkelerden sorumlu yöneticisi Richard Hamilton, dün şirketin Warton'daki tesisinde yaptığı açıklamada "İngiltere hükümeti ile çeşitli siparişler üzerine çalışıyoruz" dedi.

3 ÜLKEDEN 150 UÇAK SİPARİŞİ

Hamilton, müzakerelerinin satış ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönünde basının yönelttiği soruya, "Evet, elbette" cevabını verdi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ınkiler dahil olmak üzere 150 adet uçağın siparişe konu olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN 40 ADET EUROFİGHTER SİPARİŞİ

Kendi savaş uçağını geliştirmeye devam eden Türkiye, yaşı ilerleyen savaş uçağı filosunu yenilemek amacıyla 40 adet Eurofighter Typhoon çok maksatlı avcı uçağı alımı için üretici konsorsiyuma mensup İngiltere ve Almanya ile müzakereler yürütüyor.

BAE'nin kaç adet ihracat siparişi alacağı yakından izleniyor. Sendika temsilcileri yeni sipariş alınmaması halinde 2030'lu yıllarda üretimin duracağı uyarısında bulunmuşlardı.