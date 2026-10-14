Türkiye’nin zeytin üssü olarak bilinen Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çiftçiler bir ilk imza atarak hasat protestosu başlattı. Rekoltenin yüksek olduğu "var yılı" yaşanmasına rağmen alım fiyatlarının düşmesi üzerine çiftçi daha fazla dayanamadı. Akhisar’a bağlı Zeytinliova Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir araya gelen yüzlerce üretici, tarladaki emeğinin karşılığını alamadığı gerekçesiyle isyan etti. Tepkilerin ardından bölgedeki komisyoncular alım eleklerini tamamen kapatırken, tarlalarda zeytin toplama işlemleri tek taraflı olarak tamamen durduruldu.

ÇİFTÇİLER HASADI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI

Zeytinliova başta olmak üzere çevre bölgelerde de zeytin fiyatlarına tepki gösteren çiftçi, 1 hafta boyunca tarlaya girmeme kararı alarak hasadı durdurun çağrısı yaptı. Fiyatlara tepki olarak üretimi durdurduklarını ilan eden üretici, mevcut zeytin alım rakamlarının tarladaki günlük işçilik ve toplama masraflarını dahi karşılamadığını belitti.

FİYATLAR YARI YARIYA ÇAKILDI

Zeytin fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya düşmesine tepki gösteren üretici, geçen sezon kilogramı 50 liraya kadar alıcı bulan ‘uslu’ türü zeytinin fiyatının bu yıl 17-18 lira seviyelerine düştüğünü açıkladı. ‘Domat’ tipi zeytin türünde de fiyatlar adeta çakıldı. Piyasanın gözdesi olan "iri domat" zeytininin kilosu sadece bir hafta içerisinde 80 liradan 60 liraya kadar geriledi. Standart domat zeytinin 25-30 liradan işlem gördüğü bölgede, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 10 liraya kadar çakıldı.