Türkiye’nin önemli şeftali üretim bölgelerinden Mersin’de üreticiler, sezon boyunca emek verdikleri bahçelerden elde ettikleri ürünleri düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldı. Farklı rakımlardaki bahçelerde yetiştirilen şeftaliler hasat edilirken, üreticinin gündeminde bu kez verimden çok maliyet ve satış fiyatı vardı.

Üreticiler, kilogramı 15 liraya mal olan şeftalinin tüccarlar tarafından 10 liraya alındığını, meyve suyu fabrikalarının ise kilogram başına 5 lira teklif ettiğini belirtti.

ŞENLİKTE GÜNDEM FİYATLAR OLDU

Toroslar Belediyesi tarafından yöre halkının talebi üzerine düzenlenen Güzelyayla Şeftali Hasat Şenliği, bu yıl da üreticilerin ekonomik sorunlarının gölgesinde gerçekleştirildi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, etkinliğin bir yandan üreticileri bir araya getirdiğini, diğer yandan yaşanan sorunların dile getirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, üretim maliyetlerinin yükselmesine karşın ürün fiyatlarının aynı oranda artmadığını belirterek şunları söyledi: "2026 yılında hiçbir ürün para etmedi. Tabiri caizse çöp oldu. Sahil bölgelerinde erkenci şeftalilerimiz dalında kaldı. 1500 rakıma yaklaşmışız, burada hasat devam ediyor, fiyatlar aynı şekilde üretim maliyetini bile kurtarmıyor. Nasılsın diyenlere doğru cevap veremiyorum çünkü iyi değiliz. Bir kilo şeftalinin üretim maliyeti 15 TL. Bu ülkenin yöneticilerine sesleniyorum. Tarım Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Çiftçi ölüyor. Çiftçi can çekişiyor. Kimse kusura bakmasın, devlet üreticisine sahip çıkmak zorundadır. Devlet çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmek zorundadır. Bir gübreyi, üretimde kullandığımız herhangi bir ilacı, bir ürünü yüzde 30, yüzde 40 farkla alıyoruz bu yıl. Ama ürettiğimiz ürünler aşağısına gidiyor. Allah aşkına, bir ekmek olmuş 15 lira, 20 lira. Bir kilo şeftali bir ekmek almıyor"

BAŞKANDAN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da üreticilerin artan maliyetler ve düşük satış fiyatları nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. Üreticilerin tüm zorluklara rağmen tarımsal faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede insanlar üretmeye, Toroslar ilçesinde yaşayan hemşerilerim üretmeye ısrarla devam ediyorlar. Ama maalesef onların hayatlarında herhangi bir değişiklik yok. Günlük geçimlerinde bir zerre ilerleme yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin efendisi ilan ettiği köylüler artık maalesef geçim sıkıntısıyla, sefaletle boğuşur duruma geldiler."

Yıldız, geçmiş yıllardaki şeftali fiyatları ile bugünkü fiyatları ekmek üzerinden karşılaştırarak üreticilerin alım gücündeki gerilemeye dikkat çekti.

Yıldız, "Bir kilo meyve sattığınızda 5 tane ekmek alabilecek durumdaydınız. Şimdi yine 5 lira meyve suyu fabrikalarına satılan meyvenin kilosu. 5 liraya ancak çeyrek ekmek alabiliyorsunuz. İşte kaybınız bu. Ekmekle kıyasladığınızda bile son 15 sene içinde ekmeğinizin dörtte üçünü kaybetmişsiniz. Sizin de örgütlü olmanız lazım. Gücünüze güç katmanız lazım. Meyve suyu fabrikaları 5 liradan fazlasına almıyor mu? Satmayın. 100 kilo meyve satsan 500 lira eder. 2 tane tantuni yiyemezsin 500 liraya. Satmayın. Götürüp dereye dökün. Kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER TEKELİN KIRILMASINI İSTİYOR

Şenliğe katılan üreticiler, düzenlenen etkinlik nedeniyle belediyeye teşekkür ederken temel gündemlerinin ürün fiyatları olduğunu dile getirdi. Çiftçiler, bölgede meyve suyu fabrikası kurulmasının üretici açısından yeni bir alternatif oluşturabileceğini belirterek, sektördeki alıcı yoğunluğunun azaltılmasını istedi.