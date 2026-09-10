Fransa’da şarap tüketiminin düşmesi ve pazardaki yapısal arz fazlası nedeniyle devlet destekli dev bir bağ söküm operasyonu yürütülüyor. FranceAgriMer koordinasyonunda uygulanan "Bağcılık Potansiyelinin Kalıcı Olarak Azaltılmasına Yönelik Yardım" programı kapsamında, bağlarını sökerek parselinde bir daha asma yetiştirmemeyi taahhüt eden üreticilere hektar başına 4 bin euro (yaklaşık 226 bin lira) prim ödeniyor.

Operasyon, AB’nin Ukrayna savaşı kriz rezervinden sağlanan 120 milyon euroluk bütçeyle finanse ediliyor.

İKİ DALGADA YAKLAŞIK 55 BİN HEKTAR SÖKÜM BAŞVURUSU

Kasım 2024’te tamamlanan ilk başvuru döneminde 5.418 üretici 27.461 hektar alan için başvuruda bulundu. 2026 yılı başında açılan ikinci etapta ise 5.923 başvuruyla 27.926 hektarlık yeni bir alan daha sürece dâhil oldu. Böylece iki dönemde söküm kapsamına alınan toplam alan 55 bin hektarı aştı.

Söküm işlemlerinin yoğunlaştığı bölgeler ve ikinci etap söküm verileri şu şekilde gerçekleşti:

En çok söküm yapılan bölgeler: Aude (4.955 ha), Gironde (4.219 ha), Gard (4.015 ha), Hérault (3.211 ha) ve Pyrénées-Orientales (2.613 ha).

İkinci etaptam söküm: 1.392 dosya ile 10.342 hektar (%37).

İkinci etap kısmi söküm: 4.432 dosya ile 17.586 hektar (%63).

ÜRETİCİLERİN DÖRTTE BİRİ MESLEĞİ BIRAKIYOR

Veriler, programın yalnızca bir piyasa düzenlemesi değil, aynı zamanda sektörden kitlesel bir kaçış olduğunu gösteriyor. İlk etapta başvuranların yaklaşık 1.300’ü, ikinci etapta ise 1.392’si tarımsal faaliyetlerini tamamen sonlandırdı. Taahhüdünü ihlal eden üreticilere 6 sezon boyunca yeni asma dikim desteği verilmeyecek.

SÖKÜM ÖNCESİ SON HASAT

Sektör temsilcileri, söküm programına kaydolan parsellerin büyük kısmının iş makineleri girmeden önce son bir kez daha hasat edileceğini belirtiyor. Üreticilerin sökülecek bağlardan son bir gelir elde etme çabası, sektördeki nakit sıkıntısının boyutunu gözler önüne seriyor.