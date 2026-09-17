Akköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından yapılan duyuruya göre, üreticiler ile zeytin alıcılarının katıldığı toplantıda mevcut fiyatlar ve hasat maliyetleri ele alındı.

Gıda Bülteni'nin haberine göre, görüşmelerin ardından Akköy sınırları içerisinde 10 gün süreyle siyah zeytin hasadına ara verilmesi kararı çıktı. Aynı süre boyunca alıcıların da zeytin satın almaması konusunda anlaşmaya varıldı. Üreticiler, bu süreçte fiyatların yeniden değerlendirilmesini ve daha yüksek bir alım fiyatının oluşmasını bekleyecek.

KİLOGRAM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bölgede siyah zeytin için açıklanan fiyatlar ürünün büyüklüğüne göre değişiyor. Duble zeytinin kilogramı 100 TL, 1 numaranın 80 TL, 2 numaranın 60 TL, 3 numaranın 40 TL, 4 numaranın ise 30 TL olarak açıklandı.

ÜRETİCİNİN HESABI MALİYETLERE TAKILDI

Hasat döneminde en önemli gider kalemlerinden biri olan işçilik maliyeti, üreticilerin fiyat itirazında öne çıkıyor. Gübre, ilaç, mazot ve sulama giderlerinin de eklenmesiyle mevcut alım fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığı ifade ediliyor. Üreticiler, düşük fiyatla hasat yapmanın gelir sağlamak yerine mali yükü artırabileceği görüşünde. Bu nedenle alıcılarla birlikte hareket edilerek 10 günlük bekleme sürecine geçildi.

YÜKSEK REKOLTE FİYAT ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Bu sezon zeytin ağaçlarındaki ürün miktarının yüksek olması, üreticilerin fiyat konusunda daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Rekoltenin artmasıyla birlikte piyasada oluşabilecek arz fazlasının alım fiyatlarını aşağı çekmesinden endişe ediliyor. Akköy'de alınan 10 günlük karar, yüksek rekolte beklentisinin üretici üzerindeki ilk somut yansımalarından biri oldu.

MANİSA'DAN DA DESTEK ÇAĞRISI GELDİ

Benzer fiyat endişeleri Manisa'da da gündeme geldi. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, yüksek rekoltenin zeytin ve zeytinyağı fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirterek üreticiye yönelik desteklerin yeniden uygulanmasını istedi.

Ege'deki üretici örgütleri de sezon öncesinde destek çağrısında bulundu. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ile Ege Bölgesi'ndeki ziraat odaları, zeytinyağında litre başına 50 TL devlet desteği verilmesi talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına dilekçe gönderdi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, iç ve dış piyasadaki zeytinyağı fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kaldığını belirterek üreticinin desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.