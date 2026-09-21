Sorun çok, yükümüz ağır

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 47’nci yılında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının büyüyerek sürdüğünü açıkladı. TMMOB üyeleri seslerini duyurabilmek için önceki gün Türkiye’nin dört bir yanında alanlara indi. Ankara’da düzenlenen eylemin adresi ise Sakarya Meydanı oldu. Burada, “Mesleğimize Emeğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” pankartı açan TMMOB üyeleri, şu açıklamayı yaptı:

GEÇİM KAYGISI ARTIYOR

“Mimarların ve mühendislerin temel sorunları daha da ağırlaştı. Derinleşen ekonomik kriz, yüksek hayat pahalılığı, düşük ücretler, işsizlik ve güvencesizlik yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Uzun yıllar eğitim gören ve ülkenin gelişimine katkı sunması gereken mühendis, mimar ve şehir plancılarının geçim kaygısı, işsizlik ve meslek dışı çalışma baskısıyla karşı karşıya olduğu bu tablo tesadüf değil.”

LİYAKATSİZLİĞE TEPKİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuda çalışanlar düşük ücretler, liyakatsiz atamalar ve güvencesiz istihdam biçimleri ile karşı karşıya. Özel sektörde çalışan meslektaşların ise düşük ücret, uzun çalışma süreleri, iş güvencesinden yoksunluk, mobbing altında mesleklerini sürdürüyor. Gençler meslek yaşamına umutla değil, işsizlik ve gelecek kaygısıyla başlıyor. Diplomalı işsizler artıyor. Emekliler özlük hakkı sorunlarına çözüm bekliyorlar. Emeğimizin, mesleğimizin ve geleceğimizin değersizleştirilmesine karşı ancak birlikte mücadele ederek kazanabiliriz.”

Fındık üreticilerinden traktörlü eylem

Fındık üreticileri, Sakarya Kocaali’de ürün fiyatları ve piyasadaki alım uygulamalarına tepki göstermek amacıyla traktörleriyle konvoy düzenledi. Yaklaşık 130 traktörün katıldığı eylemde üreticiler; taban fiyat, şeffaf alım kriterleri ve ürün bedellerinin daha kısa sürede ödenmesini istedi.

Eylemde açıklama yapan Fındık Üreticileri Eylem Komitesi, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Fiskobirlik olmak üzere alım yapan kuruluşların uygulamalarının yeniden düzenlenmesini istedi. TMO’nun randıman ölçümleri, ürün kabul şartları ve farklı fiyat uygulamalarının üreticiler açısından belirsizlik yarattığı savunuldu. Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunları SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

ŞİRKETLERİN ELİNDE

Türkiye’nin dünya fındık üretiminde birinci sırada olduğunu belirten Kocagöz, 2000’li yılların başından itibaren Fiskobirlik’in ana alıcı konumundan çıkması ve piyasanın özelleştirilmesiyle birlikte alıcıların başta Ferrero olmak üzere birkaç şirkette toplandığını, fiyatları da bu şirketlerin belirlediğini söyledi. Kocagöz, “Tarım Bakanlığı da bu şirketlerin belirlediği fiyatlar üzerinden bir politika geliştiriyor” dedi. Kocagöz, fındık üreticisinin adım adım üretimden uzaklaştı- ğını ifade etti.