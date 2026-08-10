Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'da yeni sezon taze incir hasadı başladı. Sezonun ilk günlerinde üreticilerin gündeminde ürünün satış fiyatı öne çıktı.

Buharkent'te yılda yaklaşık 20-25 bin ton taze incir üretilirken, son günlerde alım fiyatlarının 35-40 TL seviyelerine kadar gerilemesi üreticilerin tepkisine yol açtı. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, Sarılop taze incirde yaşanan fiyat düşüşüne dikkat çekti.

ÜRETİCİNİN MALİYETİ 130 TL, FİYAT 40 TL'YE KADAR DÜŞTÜ

Özdamar, bu sezon üreticinin taze incir için kilogram başına yaklaşık 130 TL maliyet hesabı yaptığını belirtti. Ürünün 35-40 TL seviyelerinden alınmasının üretim maliyetleriyle örtüşmediğini ifade etti. Geçen sezon da benzer bir tablo yaşandığını aktaran Özdamar, 2025 yılında kilogram maliyetinin 103 TL olarak hesaplandığını, taze incirin ise ortalama 35-40 TL seviyelerinden satıldığını söyledi.

“İNCİRİ TAZE SATMAYIN, KURUYA BIRAKIN”

Düşük alım fiyatlarına karşı üreticilere çağrıda bulunan Özdamar, taze incir hasadının azaltılarak ürünün kurutulmasını önerdi. Özdamar'ın hesabına göre kilogramı 40 TL'den satılan taze incir, kurutma randımanı hesaba katıldığında kuru incirde yaklaşık 120 TL'lik bir değere denk geliyor. İhracata gönderilen kuru incirin daha yüksek fiyatlardan alıcı bulduğunu belirten Özdamar, arzın azaltılmasının üreticinin pazarlık gücünü artırabileceğini savundu.

TARLA İLE TÜKETİCİ ARASINDAKİ FARK GÜNDEMDE

Üreticilerin tepkisinde tarladan tüketiciye uzanan fiyat farkı da önemli bir yer tutuyor. Özdamar, üreticiden 35-40 TL'ye alınan taze incirin tüketiciye çok daha yüksek fiyatlarla ulaştığını belirterek farkın yüzde 600'e kadar çıkabildiğini öne sürdü.

İHRACATLIK İNCİRDE FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Türkiye'nin dünya pazarlarında öne çıkan Bursa Siyahı ve Sarılop taze incirlerinde ihracat sezonu da başladı. İhracat kriterlerini karşılayan kaliteli ürünlerin iç piyasadaki düşük alım fiyatlarının üzerinde değerlendirildiği belirtiliyor. Türkiye, 2025 yılında taze incir ihracatından yaklaşık 94 milyon dolar gelir elde etti. Sektör temsilcileri 2026 sezonunda ihracat miktarı ve gelirinin artırılmasını hedefliyor.

TABAN FİYAT TALEBİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Aydın'daki incir fiyatları siyasetin de gündemine taşındı. YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda incir üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Bülbül, fiyat belirsizliği ve taban fiyat bulunmamasının üreticiyi tüccar ve ihracatçılar karşısında zor durumda bıraktığını savundu.

HASAT ARTTIKÇA FİYATLARIN SEYRİ NETLEŞECEK

Aydın'ın farklı ilçelerinde hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte piyasaya giren incir miktarının artması bekleniyor. Üreticilerin taze satış yerine kurutmaya yönelmesi ve piyasadaki ürün arzının değişmesi, önümüzdeki haftalarda fiyatların nasıl şekilleneceğinde etkili olacak.