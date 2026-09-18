Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan ve çevre ilçelerde üreticilerin dolandırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin, ilk alımlarda ürünlerin bedelini eksiksiz ödeyerek üreticilerin güvenini kazandıkları, sonraki alışverişlerde ise çeşitli bahaneler öne sürerek aldıkları zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvanların ücretlerini ödemedikleri belirlendi. 3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN Jandarmanın çalışmasının ardından 15 Eylül’de Aydın, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen 3 cep telefonuna el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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