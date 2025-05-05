Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,65 artış gösterdi.

YILLIK YÜZDE 22,6 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 29,59 artış, imalatta yüzde 22,65 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,45 artış ve su temininde yüzde 58,14 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,41 artış, enerjide yüzde 12,0 artış ve sermaye mallarında yüzde 25,20 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK YÜZDE 2,85 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde yüzde 3,47 artış, imalatta yüzde 2,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,36 artış ve su temininde yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüze 3,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78 artış, enerjide yüzde0,61 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,69 artış olarak gerçekleşti.