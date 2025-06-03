TÜİK Mayıs ayı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,48 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 23,13 ile yükseliş gösterdi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %yüzde 3 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİ YILLIK BAZDA ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,11 artış, imalatta yüzde 22,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,83 artış ve su temininde yüzde 57,57 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %20,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,22 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 27,48 artış, enerjide yüzde 17,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 26,48 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK BAZDA ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,18 artış, imalatta yüzde 1,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,36 artış ve su temininde yüzde 5,86 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,92 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,05 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,70 artış, enerjide yüzde 7,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,38 artış olarak gerçekleşti.