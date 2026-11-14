İlkbahar aylarında görülen yoğun yağışlar, üreticilerin tarlalara zamanında girmesini engelledi. Bu nedenle normal şartlarda daha erken yapılması gereken patates ekimi temmuz ayına kadar uzadı. Geç ekim nedeniyle hasat dönemi de sağanak yağışların ve soğuk havanın etkili olduğu günlere kaldı.

Patates sökümünde çalışan Doğan Kengil, olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerin toprak altında kalabileceğini belirterek, ellerinden geldiğince hasadı tamamlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Patates üreticisi Adnan Tekin ise bu yıl üretim sürecinin oldukça zor geçtiğini söyledi. Birden fazla bölgede ekim yaptıklarını belirten Tekin, yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı: "Biz 3-4 bölgede ekim yapıyoruz ama bu yıl Sivas’ta gerçekten zorlandık. Çok yağmur yağdığı için yedinci aya kadar ekim yapamadık. Bundan sonra yaptığımız ekimlerde de mahsul tam yetişmediği için erken söküm gerçekleştiremedik. Ektiğimiz mahsulün yüzde 20'sinin toprak altında kalma riski var. Burada 4 bin dönüme yakın ekili alanım bulunuyor."

ŞEKER PANCARINDA DA KAYIP ENDİŞESİ

Yağışlardan etkilenen bir diğer ürün ise şeker pancarı oldu. Üretici Ahmet Çaldıran, tarlalardaki çamur nedeniyle söküm ve nakliye işlemlerinin aksadığını, sevkiyatı yapılan ürünlerde de fire oranlarının yükseldiğini belirtti.

Yağışların pancarın şeker oranını da düşürdüğünü dile getiren Çaldıran, yaşadıkları zorluğu şu ifadelerle aktardı: a"Söktüğümüz pancarları gönderemiyoruz, gönderdiklerimizin ise fire oranları çok yüksek çıkıyor. Yağıştan dolayı şeker oranları da çok düşük. Çamurun içinden geriye kalan pancarları topluyoruz ki emeğimizin karşılığını alalım. Allah yardımcımız olsun. Yağmurun azlığı da aşırısı da tarıma zarar veriyor. Ayağımızda çizmeler, ellerimizde eldivenler çamurun içindeyiz."