Alman otomotiv markalarının Çin pazarında daha fazla iç mekân genişliği talep eden müşterilere yönelik uyguladığı "uzatılmış gövde" (L) stratejisi bu kez hedeflenen başarıyı getirmedi.

Mercedes-Benz'in geçtiğimiz yıl yeni nesil CLA altyapısı üzerine inşa ederek Çinli tüketicilere özel sunduğu tamamen elektrikli CLA L modeli, beklentilerin çok altında kalan satış rakamlarının ardından üretim molası verdi.

SATIŞ GRAFİĞİ DİBİ GÖRDÜ

Almanya merkezli MBPassion portalında yer alan rapora göre Mercedes-Benz, Çinli ortağı BAIC Motor ile yürüttüğü ortak girişim çatısı altındaki CLA L üretimini geçici olarak durdurdu. Alınan radikal kararın arkasında ise modelin pazardaki hayal kırıklığı yaratan satış performansı yatıyor.

Verilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında Çin genelinde yalnızca 627 adet elektrikli CLA L teslimatı gerçekleştirilebildi. Yıla oldukça zayıf bir başlangıç yapan model, ocak ayında 35, şubat ayında ise sadece 21 adet alıcı bulabildi. Mart ayında yaşanan geçici yükselişle 358 adede ulaşan satışlar; nisan ayında 52'ye, mayıs ayında ise 161'e geriledi. Haziran ayı istatistiklerinde ise tek bir aracın dahi satılmadığı kaydedildi.

Mercedes-Benz cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, üretimin ne kadar süreyle durdurulduğu ve markanın Çin pazarındaki stratejik hatasını kabul ederek modelden tamamen vazgeçip vazgeçmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

ELEKTRİKLİ CLA L NELER SUNUYOR?

Küresel pazarlarda satılan elektrikli CLA modelleriyle benzer bir altyapıyı paylaşan Çin versiyonu, 89 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketine sahip. Çin'in CLTC standartlarına göre tek şarjla 866 kilometreye (538 mil) kadar menzil sunabilen araç, pazarın en uzun menzilli modeli olmasa da kendi segmentinin en verimli elektrikli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca 325 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunan araç, uygun istasyonlarda yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 370 kilometrelik (230 mil) sürüş menzili kazanabiliyor.

ÇİN PAZARI STANDARTLARI DEĞİŞTİRDİ

Batı standartları açısından 325 kW DC şarj kapasitesi son derece etkileyici kabul edilse de Çin pazarındaki yerli rekabet çıtayı çok daha yukarı taşımış durumda. BYD gibi yerli otomotiv devleri, 1.500 kW gücündeki ultra hızlı şarj ağlarını devreye sokarak bir elektrikli aracın bataryasını 9 dakikada %10'dan %97 seviyesine çıkarabiliyor.

Sektör temsilcileri, Alman otomotiv devlerinin Çin pazarında yerli markalar karşısında kan kaybetmesinin en büyük nedenlerinden birinin, tüketici beklentilerinin ve şarj tek