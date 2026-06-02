Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ilk çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5, geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 0.1 büyüdüğünü hesapladı. Ekonomi büyürken emeğin milli gelirden aldığı pay geçen yıla göre büyü-

medi, yerinde saydı.

Bu yıl yüzde 3.8 büyümesi beklenen Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüksek enflasyona rağmen ancak yüzde 2.5 büyüyebildi. Sektörel bazda yüzde 9.5’le en hızlı büyüyen bilgi ve iletişim sektörü aynı zamanda büyümenin itici gücü oldu. Tarım sektörü yüzde 4.6 büyürken ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3.7, inşaat yüzde 3.2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3, finans ve sigortacılık yüzde 3.5 büyüdü.

ENFLASYONLA ARTTI

Buna karşılık sanayi yüzde 0.8, imalat sanayi de yüzde 1.4 küçüldü. Aynı şekilde kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde yüzde 1.8 daralma yaşandı. Bu veri kamunun tasarrufu ağırlıklı olarak halka yönelik eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yaptığını işaret ediyor.

Ocak-Mart döneminde halkın nihai tüketim harcamaları yüzde 4.8 büyüdü, devletin tüketim harcamaları yüzde 2.1, yatırım harcamaları da yüzde 3 büyüdü. Tüketim harcamalarındaki bu büyümede yüksek enflasyonun etkili olduğu tahmin ediliyor. İlk çeyrekte ihracat yüzde 12.7, ithalat da yüzde 2 küçüldü. 3 aylık dönemde Türkiye ekonomisi dolar bazında 43 milyar dolar büyüyerek 1 trilyon 596 milyar dolardan 1 trilyon 639 milyar dolara yükseldi.

Emeğin payı yerinde saydı

Bu yılın ilk çeyreğinde işgücü ödemeleri yüzde 35.9 arttı. Bu artışta yüksek enflasyon kaynaklı olarak işçi, memur ve emekli aylıklarına yapılan artışlar etkili oldu. Bu artışa rağmen işgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 42.7 ile geçen yılki seviyede kaldı. Türkiye geçen yılı yüzde 3.6 büyümeyle kapatırken kişi başına düşen milli gelir 18 bin 40 dolara çıkmıştı. Yıllıklandırılmış hesapla bu yılın ilk çeyreğinde ise kişi başına milli gelirin 18 bin 500 dolara yükseldiği tahmin ediyor.