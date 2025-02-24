İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar    2024    2025  

Ocak    76,2    74,6
Şubat    76,4    74,5
Mart    76,2    
Nisan    76,7    
Mayıs    76,3    
Haziran    76,3    
Temmuz    75,9    
Ağustos    75,4    
Eylül    74,9    
Ekim    74,9    
Kasım    75,6    
Aralık    75,8    