İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.
2025 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:
Aylar 2024 2025
Ocak 76,2 74,6
Şubat 76,4 74,5
Mart 76,2
Nisan 76,7
Mayıs 76,3
Haziran 76,3
Temmuz 75,9
Ağustos 75,4
Eylül 74,9
Ekim 74,9
Kasım 75,6
Aralık 75,8