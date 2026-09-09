Hindistan'ın devlete ait kömür madenciliği şirketi Coal India, ülkenin orta-doğu bölgesinde yer alan Gevra madenini genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Polonya merkezli yayın organı Energia'nın haberine göre, yürütülen kapasite artırımı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Gevra'nın dünyanın en büyük kömür madeni unvanını alması bekleniyor.

YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 70 MİLYON TON

1981 yılında kurulan ve günümüzde Hindistan'ın en büyük açık ocak kömür madeni konumunda bulunan Gevra, Coal India'nın yan kuruluşu South Eastern Coalfields Ltd. tarafından işletiliyor.

South Eastern Coalfields Genel Müdürü Harish Duhan'ın açıklamalarına göre, madende bu yıl 56 milyon ton kömür çıkarılması hedeflenirken, 2027 yılına kadar yıllık üretimin 63 milyon tona ulaştırılması planlanıyor. Şirket, madenin yıllık kapasitesini 70 milyon tona çıkaracak resmi izinleri de temin etmiş durumda.

Planlanan üretim artışının gerçekleşmesi halinde Gevra'nın, yıllık 61–62 milyon ton üretim kapasitesiyle mevcut pazar lideri olan ABD'nin Wyoming eyaletindeki Black Thunder madenini geride bırakarak gelecek yıl dünyanın en büyük madeni olması öngörülüyor.

HİNDİSTAN KÖNMÜR ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

Mevcut durumda yıllık 1 milyar tonun üzerinde kömür üreten Hindistan hükümeti, toplam üretimi 2030 yılına kadar 1,58 milyar tona çıkarmayı hedefliyor. Ülkedeki toplam kömür üretiminin yaklaşık %75'i Coal India bünyesinde gerçekleştiriliyor.

KRİTİK MADENLERDE KÜRESEL YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Kömür üretimindeki artışın yanı sıra, madencilik sektöründe kritik ham maddelere yönelik yatırımlar da hız kazandı:

Narendra Modi hükümeti, ülkedeki nadir toprak mıknatısı üretimini teşvik etmek amacıyla 815 milyon dolarlık teşvik paketini onayladı. Program kapsamında 2029 yılına kadar yıllık 6.000 metrik tonluk üretim kapasitesine ulaşılması amaçlanıyor.

ABD ve Avustralya, Çin'in kritik madenler üzerindeki tedarik hakimiyetine karşı nadir toprak metallerine ilişkin ikili bir anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde her iki ülke, Avustralya'daki maden yataklarının geliştirilmesi amacıyla 1'er milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.