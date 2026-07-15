Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Vesuvius İstanbul Refrakter Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sendikal hakları için üretimi durduran işçiler, kısa sürede taleplerinin karşılık bulmasını sağladı. Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada sabah başlayan üretimi durdurma eylemi, iki vardiyanın ortak katılımıyla büyürken, şirket yönetimi yaklaşık yedi saat sonra toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlama kararı aldı.

İKİ VARDİYA ÜRETİMİ DURDURDU

Yetki sürecinin uzatıldığını ve sendikal haklarının engellendiğini belirten Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, sabah saat 08.00 vardiyasında üretimi durdurdu. Öğleden sonra göreve gelen 15.00 vardiyasındaki işçilerin de üretime başlamayı reddederek eyleme katılmasıyla fabrikadaki üretim tamamen durdu. İki vardiyanın ortak tutumu, fabrika içinde fiili direnişi büyüttü.

ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aktardığı bilgiye göre, üretimin durmasının ardından şirket yönetimi sendikayla yeniden görüşmelere başladı. Yaklaşık yedi saat süren eylemin ardından işveren, Ağustos ayında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamayı kabul etti.

Şirketin yetki tespitine ilişkin hukuki itirazını geri çekmediği, ancak yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden toplu iş sözleşmesi masasına oturmayı kabul ettiği belirtildi.

KARAR İŞÇİLERE DUYURULDU

Gelişmeyi fabrika önünde bekleyen işçilere Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi açıkladı. Çiftçi, işverenin sendikaya ilettiği resmi kararı işçilere okuyarak, Ağustos ayında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlayacağını duyurdu.