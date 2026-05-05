Beyaz havyarın üretim süreci, geleneksel balık havyarı üretiminden tamamen ayrılıyor. Kara salyangozlarının yumurtalarından elde edilen bu ürün, her bir salyangozun yılda yalnızca çok kısıtlı miktarda yumurta bırakması nedeniyle oldukça nadir bulunuyor. Bir salyangozdan yılda yalnızca birkaç gram ürün alınabilmesi, üretim kapasitesini son derece kısıtlı bir seviyede tutuyor ve bu durum, ürünün piyasadaki değerini astronomik düzeylere taşıyor.

ÜRETİM SÜRECİNDE YÜKSEK HASSASİYET

Üretim aşaması, tamamen el emeğine dayanan ve hata kabul etmeyen bir hassasiyet gerektiriyor. Salyangoz yumurtalarının toplanması, temizlenmesi ve işlenmesi aşamaları, ürünün dokusunu ve kalitesini korumak adına özel tekniklerle gerçekleştiriliyor. İşleme sürecinin ardından beyaz ve kremsi bir görünüme kavuşan havyar, narin yapısı nedeniyle oldukça dikkatli bir şekilde ambalajlanarak pazara sunuluyor.

KİLOGRAM FİYATI 158 BİN LİRAYA ULAŞIYOR

Dünya genelinde sınırlı sayıda üretici tarafından gerçekleştirilen bu üretim, ürünün fiyatını da doğrudan etkiliyor. Yıllık üretimin gramlar seviyesinde kalması, beyaz havyarın piyasadaki kilogram fiyatını 3.000 Euro (158 bin TL) seviyesine taşıyor. Bu yüksek değer, beyaz havyarı sadece bir gastronomi ürünü değil, aynı zamanda lüks tüketimin sembollerinden biri haline getiriyor.