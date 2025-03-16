Fawcett’in sipariş ettiği 239 Defender’ın her biri, modeline ve donanım seviyesine göre 26 bin ile 33 bin sterlin arasında değişen fiyatlarla satılıyordu. Ancak o, araçları yüzde 14,8 indirimle ortalama 22 bin 600 (yaklaşık 1 milyon 100 bin lira) sterline satın aldı. Land Rover, başlangıçta bu siparişi kabul etti ancak daha sonra şirketin modifikasyon firmalarına satış yapmama politikası nedeniyle araçları teslim etmek istemedi. Hukuki süreçlerin ardından Twisted, sipariş ettiği araçları almayı başardı.

2022 yılında Twisted, elindeki son 16 Defender’ı satışa çıkardı ve bu araçların fiyatları 222 bin sterline (yaklaşık 10 milyon 500 bin lira) kadar yükseldi. Bu, 2015’teki satın alma fiyatlarına göre yüzde 800’lük bir değer artışı anlamına geliyor.

Şirket, bu araçları sadece satmakla kalmadı, aynı zamanda her birini Twisted tarafından özel olarak modifiye etti. Fawcett, ilk yıllarda araçları 60 bin ila 100 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 848 bin lira - 4 milyon 748 bin lira) aralığında sattıklarını, günümüzde ise fiyatların 150 bin ila 250 bin sterlin (yaklaşık 7 milyon 122 bin lira - 11 milyon 870 bin lira) arasında olduğunu belirtiyor.

Bu büyük yatırımın ne kadar kazanç sağladığını net olarak hesaplamak zor. Fawcett, modifikasyon, Ar-Ge ve üretim sürecinin ciddi maliyetler doğurduğunu söylüyor. Ancak yine de bu siparişin şirkete en az 50 ila 60 milyon sterlin ciro sağladığını ifade ediyor.

Fawcett, şu ana kadar yaklaşık 210 Defender sattıklarını ancak hâlâ 25 adet aracı elinde tuttuğunu belirtiyor. Bazı özel müşterilere satış yapabileceğini ifade eden Fawcett, kalan araçların büyük bir kısmını kendi koleksiyonunda saklamak istediğini söylüyor.

Bu siparişin iş hayatındaki en büyük başarılarından biri olduğunu dile getiren Fawcett, “Bunlar bankadaki paradan daha değerli. Eğer 120 ya da 150 tanesini elimde tutabilseydim, kesinlikle yapardım” diyor.