Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre saat 10.40’ta kaydedilen sarsıntının merkez üssü Karaköprü oldu. Deprem Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman’da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak ölçtü. Depremin ardından vatandaşlar, “Şanlıurfa’da deprem mi oldu?”, “Deprem kaç büyüklüğünde?” ve “Son depremler nerede oldu?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Şanlıurfa’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin ölçümünde ise depremin büyüklüğü 5,8 olarak kaydedildi.

Türkiye, aktif fay sistemlerinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Batı Anadolu’daki fay sistemleri, ülkenin deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde önemli yapılar arasında bulunuyor. AFAD’ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası da bu kapsamda hazırlanmış güncel resmi kaynaklardan biri.

Türkiye’de deprem tehlikesinin yüksek olduğu iller hangileri?

Türkiye, aktif fay sistemlerinin bulunduğu bir coğrafyada yer aldığı için çok sayıda il deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Batı Anadolu’daki aktif faylar çevresindeki yerleşimlerde deprem tehlikesi öne çıkıyor.

Deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde yalnızca il adına bakmak yeterli değil. Aynı il içerisinde farklı bölgelerde farklı yer hareketi değerleri görülebiliyor. Buna rağmen Türkiye'de deprem tehlikesiyle sıkça gündeme gelen iller arasında şunlar bulunuyor:

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Düzce

Bolu

Yalova

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

Manisa

İzmir

Aydın

Muğla

Denizli

Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Adana

Malatya

Elazığ

Bingöl

Erzincan

Tunceli

Muş

Van

Bitlis

Adıyaman

Diyarbakır

Şanlıurfa

Gaziantep

Kilis

Siirt

Batman

Türkiye’de deprem tehlikesinin en az olduğu iller hangileri?

Türkiye Deprem Tehlike Haritası kapsamında deprem riskinin en az olduğu bölgeler ise;



Sinop

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Kırklareli

Ankara

Edirne

Adana

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Konya

Karaman