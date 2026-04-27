ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP BELEDİYESİNDEN 10 ADET OTOMATİK PARA ÇEKME MAKİNESİ YERİ KİRAYA VERME İLANI

Sıra No İL İlçe Mahalle Ada Parsel Kurulacak ATM Platformu Kurulacak ATM Adedi Platform Ebadı GEÇİCİ TEMİNATI KDV HARİÇ

MUH. KİRA BEDELİ (Yıllık) 1 Nevşehir Ürgüp Yunak 170 2 5 3 290 cmx780 cm(1450 cmx3900 cm) 115.200,00 TL 384.000,00 TL 2 Nevşehir Ürgüp Sivritaş 56 59 5 5 290 cmx780 cm(1450 cmx3900 cm) 193.500,00 TL 645.000,00 TL 3 Nevşehir Ürgüp Duayeri 1400 1 5 2 290 cmx780 cm(1450 cmx3900 cm) 76.200,00 TL 254.000,00 TL 15 10 TOPLAM 384.900,00 TL 1.283.000,00 TL (1YILLIK)

Ürgüp İlçesi Görev Yetki ve Sorumluluk Alanı İçerisinde Bulunan 10 Adet Otomatik Para Çekme Makinesi Yerinin, 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi İşi ihalesi, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp / NEVŞEHİR adresindeki Belediye Meclis Salonunda Belirtilen gün ve Saatte yapılacaktır.

1. İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri ihale tarihinde en geç 12/05/2026 saat:12:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak servisinden teslim alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale tarihi: 12/05/2026

İhale saati: 14:30

İhaleye katılabilmek için; aşağıdaki belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a. Gerçek Kişi İse;

a. I. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

a. II. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.

a. III. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”

a. IV. Noter tasdikli imza beyannamesi.

b. Tüzel Kişi İse;

b. I. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b. II. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

c. Ortak Hükümler;

c. I. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.

c. II. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

c. III. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

c. IV. İş Deneyim Belgesi; İhale konusu ATM yeri kiralama/işletme işiyle ilgili olarak, ihale tarihinde önce Türkiye genelinde en az 1 adet Kamu Kurum ve Kuruluşu ile en az 3 (üç) yıl süreli sözleşme imzalanarak faaliyet gösterildiğine dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler,

c. V. Belediyeden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

c. VI. Şartname Bedeli olan 900,00 TL ‘nin belediye veznesine ödendiğine dair makbuz.

c. VII. Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname.

c. VII Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.

c. IX Adli Sicil Kaydı. (Temiz olmak Şartı ile)

Ortak girişim olarak ihaleye katılım olması halinde ortaklardan her birinin tüm şartları sağlaması gerekmektedir.

2. İhale şartnamesini, Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak servisinden 900,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3. Taşınmazın 1 (bir) yıllık kira bedeli ve KDV’si peşin olarak tahsil edilecektir.

4. İhale ile ilgili olarak, Sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yükleniciye aittir.

5. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: 0 384 341 40 08

İLAN OLUNUR.



ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI





