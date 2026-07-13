2026 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay, beklentilerin altında kalmış ve gruptan çıkamamıştı. Alınan şok sonuçların ardından teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı. Latin Amerika ülkesinde sürpriz bir karara imza atıldı. Uruguay, Bielsa'dan boşalan milli takım koltuğuna futbolcu olarak efsane olan Diego Forlan'ı getirdi. 47 yaşındaki teknik direktör, milli takımda geçici görev yapacak. Forlan, Mart 2027 yılına kadar görevli olacak. 2019 yılında futbolculuğu bırakan Diego Forlan, çok geçmeden teknik kısma geçti. Forlan, 2020 yılında Penarol ve 2021 yılında CA Atenas'ı çalıştırdı.

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