ABD güvenlik görevlilerin Dünya Kupası için ülkelerine gelen milli takımlara karşı uyguladığı sıkı güvenlik uygulamaları artarak devam ediyor.

Turnuvanın başından bu yana havalimanı ve stadyum girişlerinde takımlara uygulanan muamele oldukça tepki çekmişti… Dün bu olayın bir benzeri Uruguay Uruguay Milli Takımı'na uygulandı…

Galatasaray'ın efsanelerinden Muslera'nın da formasını giydiği Uruguay Milli Takımı, Suudi Arabistan maçı öncesi stadyuma hareket etmeden önce sıkı bir aramaya maruz kaldı.

KÖPEKLERE KOKLATILDI

Uruguay futbolcuları, teknik heyeti ve personeli, stadyum koridorlarına girmeden önce tek tek el dedektörlerinden geçirildi. Uygulamanın en çok tepki çeken kısmı ise sporcuların kişisel eşyalarının ve takım malzemelerinin narkotik dedektör köpeklerine koklatılarak aranması oldu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.