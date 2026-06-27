2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son haftasında Uruguay, İspanya’ya 1-0 yenildi ve Dünya Kupası’na havlu attı. Uruguay’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa, maç sonu röportajında oldukça sinirlendi. Bielse Röportaj esnasında gazetecilere 'E hadi artık!" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu görüntülüer sosyal medyada oldukça konuşuldu.

‘MUSLERA KENDİSİ ÇIKMAK İSTEDİ’

Bielsa’nın öfkesi stadyumu terk ettikten sonra da devam etti. “Dazn” kanalına verdiği röportajda Fernando Muslera’nın neden oyundan çıkarıldığı sorulduğunda, “Çıkmaya kendisi karar verdi” diye yanıt verdi. Soru tekrar yöneltildiğinde ise, sert bir şekilde “Buna zaten cevap verdim” dedi.

‘BAŞARISIZIM’

Bielsa maç sonrası yaptığı açıklamada sorumluluğu üstüne aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Başarısızım. Dünya Kupası'na katılmamızın ve Copa America'da 3. olmamızın bir değeri kalmadı. İyi bir takım oluşturamadım, ülke futboluna hiçbir şey bırakamadım ve böyle hatırlanacağım."