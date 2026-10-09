Adana’da bu yıl mandalina üretiminin 1 milyon 165 bin tona ulaşması beklenirken fiyatlardaki düşüş üreticileri endişelendirdi. İhracat pazarlarında yaşanan sorunlar ve artan nakliye maliyetleri nedeniyle sektör temsilcileri çözüm arayışıyla Ankara’ya gitti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 8 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede yüksek rekolte, ihracat sorunları ve üreticilerin destek talepleri ele alındı.

RUSYA VE UKRAYNA PAZARINDA SEVKİYAT SORUNU

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de yaşanan taşımacılık sorunları, Türkiye’nin önemli narenciye pazarlarına yapılan ihracatı zorlaştırıyor. Daha pahalı güzergâhlara yönelmek zorunda kalan ihracatçılar, artan nakliye maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor.

Sektör temsilcileri, Rusya ve Ukrayna’ya güvenli geçiş sağlanmasını, doğrudan gemi seferleri düzenlenmesini ve Azerbaycan üzerinden Rusya’ya kara yolu taşımacılığı için aktarma merkezi kurulmasını talep ediyor.

MANDALİNA DALDA KALABİLİR

İhracatın yavaşlaması, iç piyasada ürün arzını artırarak fiyatları daha da düşürebilir. Satış fiyatlarının hasat ve pazarlama maliyetlerini karşılamaması halinde üreticilerin ürünlerini toplamakta gecikmesi riski bulunuyor.

Sektör, hasat döneminde yaşanabilecek kayıpların önüne geçmek için ihracat yollarındaki sorunların çözülmesini ve nakliye maliyetlerine yönelik destek sağlanmasını bekliyor.