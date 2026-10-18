Fransa'da ülke çapında sokaklara taşan eylemlerde bazı grupların organize şekilde dünyaca ünlü ticari işletmeleri hedef almasıyla şiddet olayları tırmandı.

Yağma ve tahribatın en ağır yaşandığı noktalar şu şekilde kayıtlara geçti:

Lyon (Presqu’île ve Édouard-Herriot Caddesi): Şehrin en işlek ticaret merkezinde Louis Vuitton, Hugo Boss, The North Face, Sephora ve The Kooples gibi markaların dükkan camları kırılarak vitrinlerdeki lüks ürünler sokak ortasında yağmalandı.

Paris (Cumhuriyet Meydanı Çevresi): Başkentin simge meydanlarından birinde yoğunlaşan gruplar, cadde üzerindeki mağazalara girerek kozmetik ürünleri ve piyasa değeri yüksek akıllı telefonları çaldı.

Marsilya, Lille ve Nice: Marsilya’da dünyaca ünlü moda devi Hermès’in mağazası saldırıya uğrarken; Lille kentinde bir Apple Store basıldı, Nice'te de çok sayıda iş yeri maddi hasar gördü.

MASKELİ GRUPLAR ARAÇLARI KUNDAKLADI

Fransa sokaklarını ateşe veren protestoların fitilini, son dönemde tırmanışa geçen akaryakıt, enerji ve gıda fiyatları ateşledi. Maaşların enflasyon karşısında erimesine ve alım gücünün düşmesine tepki gösteren sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversite öğrencileri geniş çaplı grev ve eylemlerle meydanlara indi.

Gösterilerin önemli bir kısmı barışçıl bir çizgide ilerlese de, kentin kritik noktalarında polisle çatışmaya giren maskeli gruplar çok sayıda aracı kundakladı, kamu binalarına ve duraklara ciddi hasar verdi.

272 KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde kamu düzenini bozan olaylara karşı emniyet güçlerinin yoğun müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik birimleri, taşkınlık çıkaran ve yağmaya karışan grupları dağıtmak amacıyla tazyikli su, cop ve yoğun göz yaşartıcı gaz kullandı. Ülke genelindeki eylemlerde kamu malına zarar verme, yağma ve polise mukavemet suçlamalarıyla 272 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız adli makamları, yağmalanan iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri üzerinden faillerin belirlenmesi ve oluşan devasa maddi zararın tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.