Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren şirket, mali sorunların ardından bu yıl ikinci kez iflas korumasına başvurmuş ve ülke genelindeki mağazalarında kapanış satışlarına başlamıştı. Sürecin son aşamasında markanın isim hakları ve diğer fikri varlıklarının da satılması kararlaştırıldı.

MAĞAZALARINDA YÜZDE 60'A VARAN İNDİRİM YAPILDI

Francesca's, şubat ayında ABD İflas Kanunu'nun 11 maddesi kapsamında mahkemeye başvurdu. Bunun ardından şirketin ülke genelindeki mağazalarının aşamalı olarak kapatılması için tasfiye satışları başlatıldı.

Mart ayına gelindiğinde şirketin 254 mağazasında kapanış satışları devam ediyordu. Raflardaki ürünlerde indirim oranları yüzde 30 ile yüzde 60'a kadar çıkarken, mevcut yaklaşık 50 milyon dolarlık stoğa 22 milyon dolarlık yeni ürün daha eklendi. Mağazalardaki ürünlerin tasfiye kapsamında tamamen satılması hedeflendi.

Şirket, son iflas başvurusunun nedenleri arasında önceki yeniden yapılandırmadan kalan mali baskıları, internet alışverişinin perakende sektöründeki rekabeti değiştirmesini, ana faaliyet alanı dışındaki markalara yapılan ancak beklenen sonucu vermeyen yatırımları ve 2023'te yaşanan veri ihlalinin etkilerini gösterdi. Francesca's'ın bu başvurusu yaklaşık altı yıl içerisindeki ikinci iflas süreci oldu.

MARKANIN HAKLARI 7 MİLYON DOLARA SATILIYOR

Mahkemenin onayladığı tasfiye planı kapsamında Francesca's markasına ait fikri mülkiyet varlıklarının yaklaşık 7 milyon dolar karşılığında Altar'd State'in ana şirketi Stand Out For Good'a satılması da yer alıyor.

Satış yalnızca marka adını kapsamıyor. Francesca's'ın ticari markaları, sosyal medya hesapları, müşteri verileri ve çeşitli marka varlıkları da anlaşmaya dahil edildi. Satış sürecinde 28 taraf şirketin mali bilgilerini ve varlıklarını incelemesine rağmen Stand Out For Good dışında şartları karşılayan başka bir teklif gelmedi.

New Jersey'deki mahkeme kayıtlarına göre tasfiye planı 8 Eylül'deki duruşmada onaylandı ve resmi onay kararı 10 Eylül'de kayıtlara geçti. Böylece Francesca's'ın kalan varlıklarının tasfiye edilerek mevcut şirket yapısının sona erdirilmesinin önü açıldı.