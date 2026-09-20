Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, İstanbul ziyareti kapsamında Taksim'deki bir otelde konakladı. Bolt için hazırlanan sürpriz ise yıllardır hafızalarda yer eden dünya rekoruyla bağlantılıydı.

ODA NUMARASI 9.58 OLDU

Usain Bolt'un 2009 yılında Berlin'de 100 metreyi 9.58 saniyede koşarak kırdığı dünya rekoruna gönderme yapmak isteyen otel yönetimi, atletin konaklayacağı odanın numarasını özel olarak 9.58 olarak değiştirdi.

Bolt, İstanbul'daki konaklaması sırasında kendi dünya rekorunu taşıyan bu odada kaldı.

Bolt'un 2009'da Berlin'de elde ettiği 9.58 saniyelik derece, 100 metrede dünya rekoru olarak geçerliliğini koruyor. Otel yönetiminin hazırladığı özel oda numarası da bu tarihi başarıya gönderme yapan bir jest oldu.