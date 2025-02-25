The Fix podcast’inde kariyerini değerlendiren Bolt, 2011 sezonunda formunun zirvesinde olduğunu belirterek, “O yıl adeta havada süzülüyordum. Koşularım inanılmaz iyiydi ve antrenörüm de oldukça heyecanlıydı. İlk kez ondan, ‘Bu rekoru kıracağız’ sözünü duydum” ifadelerini kullandı.

Ancak sakatlıklarının ve Daegu 2011’deki yanlış çıkışının kendisini durdurduğunu belirten efsane atlet, “Eğer sakatlanmasaydım, kendi rekorumu kırabilirdim. Bu fırsat tam önümdeydi” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

2011 Dünya Atletizm Şampiyonası, Bolt’un altın madalya serisini sürdüremediği nadir anlardan biri olarak hafızalara kazındı. 100 metre finalinde hatalı çıkış yaparak yarış dışı kalan Jamaikalı, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak 2009 ile 2015 arasında tüm büyük şampiyonalarda 100m, 200m ve 4x100m’de altın madalya kazanan Bolt, bu başarısıyla tarihte eşine az rastlanan bir dominasyon kurmuştu.

Rekorların kırılmaya devam edeceğini düşünen Bolt, atletizmin sürekli geliştiğini vurguladı. Yeni teknolojik ayakkabı çivileri ve antrenman metotlarının sporu değiştirdiğini belirten Jamaikalı, “Her şey mümkün. Atletizm çok hızlı evriliyor. Rekorlar kırılmak içindir, ancak bu biraz zaman alacaktır” dedi.

Son yıllarda hiçbir atlet Bolt’un derecesine yaklaşamazken, Amerikalı sporcular Trayvon Bromell ve Fred Kerley’nin 9.76 ile ulaştıkları en iyi süre, efsane ismin 9.58’lik rekoruna oldukça uzak kaldı.

Usain Bolt, sekiz olimpiyat altını ve on bir dünya şampiyonluğu ile tüm zamanların en büyük sprinteri olmayı sürdürüyor. 100 metrenin yanı sıra, 2009 Berlin’de 19.19 ile kırdığı 200 metre dünya rekoru da hâlâ kırılamadı.