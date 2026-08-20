Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek ikinci Dünya İnsansı Robot Oyunları, 22 Ağustos'ta 666 takımdan 2.056 robotun katılımıyla başlayacak. Spor programı, futbol, ​​atletizm, boks, masa tenisi ve halter gibi insan sporlarına dayalı 30 etkinliği içeriyor. Robotlar, koşma, denge, güç, koordinasyon ve hareket yeteneklerini test eden etkinliklerde yarışacak.

Daha basit etkinliklerde robotların tamamen kendi başlarına çalışması gerekirken, engel tabanlı aktiviteler ve ağırlık kaldırma gibi daha zorlu mücadelelerde insan kontrolüne izin verilecek. Oyunların amacı, insansı robotların fiziksel görevleri yerine getirme konusunda ne kadar ilerleme kaydettiğini göstermek.

USAIN BOLT'U BİLE GEÇİYOR

Unitree Robotics tarafından geliştirilen “Superman” adlı insansı robotun, test sırasında 12,66 m/s (yaklaşık 45,6 km/sa) hıza ulaştığı açıklandı. Bu hız, Usain Bolt’un 2009 yılında 100 metre dünya rekorunu kırdığı yarışta ulaştığı yaklaşık 44,7 km/sa’lik maksimum hızın üzerine çıkıyor.

KIVILCIMLAR ÇIKTI

Pistte yapılan antreman sırasında bir insansı robot atlet bitiş çizgisini geçtikten sonra duramadı, mindere çarpıp yere yığıldı. O sırada robottan kıvılcımlar çıktı. Bir diğer antremanda ise yavaşlayamayan robot pistin kenarında bulunan malzeme dolabına ve yangın tüplerine çarpıp düştü.