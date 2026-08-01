UŞAK 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, Mantarlık Mevkii, 615 Ada 43 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasfıyla 13.658,93 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi yoktur. %7-8 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan, kuru tarım yapılan, 2.sınıf tarım arazisi vasfındadır.

İmar Durumu : Parsel plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 10.927.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3083 sayılı kanunun 11.inci maddesi gereğince Bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara hükmen veya rızaen bölünmemek suretiyle devir ve temlik edilebilir." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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