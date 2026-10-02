UŞAK 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
UŞAK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Sorkun Köyü, Sapandere Mevkii 148 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasfıyla 4.204,58 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Kuzey cephesinden kadastral yola cephesi vardır. % 6-12meyilli, orta bünyede, derin profilli, taban suyu ve tuzluluk problemi yoktur.
İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.
Kıymeti : 7.484.152,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:48
29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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