UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/286 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nce Yatırım Programında 18D001400 proje numarası ile yer alıp tesisi tamamlanan 154 Kv Afyon 1 - Uşak Brş. N. - Karma OSBEnerji İletim Hattı güzergahına isabet eden; Uşak Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 18 Cilt, 1788 Sayfasında kayıtlı tarla vasfındaki 3662,86 m² yüzölçümlü taşınmazın 1773,51 m²’lik kısmı için irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; davalılar Alime Sarı, Neslihan Görenek, Sevim Çetin'e ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın irtifak hakkının tapuya davacı adına tescili için Mahkememizin 2026/286 Esas sırasında dava açılmıştır.

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.22.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02557310