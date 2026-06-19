UŞAK 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

UŞAK

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2024/32 Esas

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı Hörü Öztürk, Emine Ünlü, Gülay Özen, Kenan Ünlü vs arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle; Fen bilirkişisi 10/10/2024 tarihli raporunda özetle; Dava konusu Derbent köyü 157 ada 97 numaralı parselin Tapu kaydında yüzölçümü 825.81 m”, cinsi yol olarak tescillidir. Kamulaştırılacak alan 157 ada 97 numaralı parselin tamamı dır. Parselin kuzey, Güney ve Batı sınırı yol. Doğu sınırı 96 numaralı Tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın koordinatları ve alan hesabı ekli krokide olduğu bildirilmiştir. Bilirkişi kurulu 06/01/2025 tarihli raporunda özetle; Taşınmazların mirasçıların hisse oranlarına göre DAVA tarihi itibariyle hisselerine düşecek taşınmaz kıymetleri; Malik hisse oranı kamulaştırma bedeli olarak Hörü Öztürk adına1/44 + 23/800 1.077,21 olduğu, dosyada mevcut Uşak 3. Sulh hukuk mahkemesinin 2024/704 esas ve 2024/655 esas sayılı kararında muris Nurullah Özen'in 27/12/2021 tarihinde ölümü ile miras meselesi 120 pay olarak kabul edilerek 3 payın Hörü Öztürk'e aidiyitine karar verildiğini, muris Nurullah ÖZEN’in hissesine düşen payın paylaşımında ise malik hisse oranı kamulaştırma bedeli Hörü Öztürk adına 3/120 90,36 TL olduğu bildirilmiştir. Davalı53194692964 T.C kimlik numaralı Hörü ÖZTÜRK'ün adresine tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalıya bilirkişi raporları ve ön inceleme duruşma günü olan 23/09/2026 günü saat 09.35 olan duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacaktır. Davalı Hörü Öztürktebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde beyan verebilecektir. Beyan dilekçesi HMK'nun 281. maddesine uygun olmak zorunda olduğu, bilirkişi raporlarına yine bu sürede itiraz edebileceği, duruşmalara katılmadığı takdirde yokluğunda karar verilebileceği hususu davalı Hörü ÖZTÜRK'eİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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