Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu.

Belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş bordrolarında yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda baz sinyali verdiği tespit edildi.