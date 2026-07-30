Uşak'ta Gediz 2 Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir tırın devrilmesi sonucu ölümlü kaza meydana geldi. İsmail Çınar (48) idaresindeki 78 AAN 462 plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çınar, çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü. EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, nehir yatağına düşen İsmail Çınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Çınar'ın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.