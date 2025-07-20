Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KÖYLÜLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangını köylerinden takip eden vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, bazıları da gözyaşlarına boğuldu. 

Yangında alevlerin büyüdüğü görülürken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.