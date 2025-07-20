Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
KÖYLÜLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yangını köylerinden takip eden vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, bazıları da gözyaşlarına boğuldu.
Yangında alevlerin büyüdüğü görülürken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.