Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Ulupınar köyü yakınlarında meydana geldi. Banaz'dan Uşak yönüne seyir halinde olan Seyfettin Benli yönetimindeki 64 SC 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Seyfettin Benli ile araçta bulunan eşi Elif Benli yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çift ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Seyfettin Benli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Elif Benli'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.