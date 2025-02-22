Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı Muharremşah köyünde, B.Y.'ye ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, devriye görevi sırasında jandarma ekipleri tarafından fark edildi ve ihbar üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde bulunan S.Y. (32) ve kızı Z.T.A. (3), jandarma tarafından güvenli bir şekilde evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen S.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, yapılan aramalar sonucunda evde B.Y.'nin kayınvalidesi Cennet Acıbadem (79) hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.