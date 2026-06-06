Uşak'ta yasa dışı bahis oynatıldığı ve aracılık faaliyetleri yürütüldüğü iddialarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere 2 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemelerde 11 cep telefonu, 1 bilgisayar ve çeşitli dijital verilere el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerle birlikte çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.