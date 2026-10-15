Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil ile Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde ilerleyen araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran Gültekin'e, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor tarafından ilk müdahale yapılarak kalp masajı uygulandı. Ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan Dündar Ziya Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Dündar Ziya Gültekin kimdir?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu, gençliği ve tüm yaşamı doğup büyüdüğü bu tarihi ilçede geçen Gültekin, 2026 yılındaki ani vefatı itibarıyla henüz 43 yaşındaydı.

Eğitim hayatına Üsküdar'da başlayan Gültekin, önce İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim aldı, ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. İş dünyasında serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve 3 çocuk babasıydı.

• 2002 - 2008: AKP Üsküdar İlçe Teşkilatı bünyesinde Gençlik Kolları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli kademelerde aktif görevler yürüttü.

• 2008 - 2012: AKP Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptı

• 2012 - 2019: AKP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini 4, 5 ve 6. dönemler boyunca sürdürdü.

• 2016 - 2024: Toplumsal hafıza ve sivil toplum çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği vazifesini yürüttü.

• 2018 - 2019: Genel ve yerel seçim süreçlerinde Üsküdar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı.

• 2019 - 2025: Üsküdar Belediye Meclisi'nde AKP Meclis Grubu Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

• 2023 - 2024: Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Seçimler döneminde SKM Başkan Vekili olarak sahada rol oynadı.

• Eylül 2026: Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

15 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği seçimi nedeniyle Ankara'ya doğru yola çıkan Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kaynaşlı mevkiinde içinde bulunduğu aracın zincirleme kazaya karışması sonucu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale ve kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak 43 yaşında hayatını kaybetti.