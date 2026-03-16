Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçtiğimiz günlerde düşmeye bağlı bir kaza sonucu yaralandı. Yaşadığı kazanın ardından ayağında iki kırık ve bir çatlak meydana geldiği belirtildi.

'İKİ KIRIK, BİR ÇATLAK'

Kazanın ardından Dedetaş, "iki kırık ve bir çatlakla atlatmaya çalışıyorum" sözleriyle tedavi sürecinin sürdüğünü ifade etmişti.

Sağlık sorunlarına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Dedetaş, Ramazan boyunca da iftar programlarına baston ve yürüteç yardımıyla katılmıştı.

YÜRÜTEÇLE CENAZEYE GELDİ

Belediye Başkanı Dedetaş son olarak tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Galatasaray Üniversitesi'ndeki cenaze törenine katıldı. Dedetaş'ın yürüteç kullanması dikkat çekti.