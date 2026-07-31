Üsküdar Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga operasyonda aralarında üst düzey belediye yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin isimleri ve görevleri şu şekilde açıklandı:
Sinem Dedetaş (Üsküdar Belediye Başkanı)
Ceyhun Ünlü (Belediye Başkan Yardımcısı)
Alihan Koçoğlu (Belediye Başkanı Özel Kalemi)
Burçin Çevik (Mimar)
Bülent Orhan Tozkoparan (Müteahhit)
Adem Altıntaş
Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor.