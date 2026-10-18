Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in makam şoförü Muharrem Kiremitç 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.
Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak amacıyla Ankara’ya doğru seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kazada, Gültekin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Düzceli Muhabir isimli sosyal medya hesabındaki habere göre, kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, Dündar Ziya Gültekin’in 8 yıldır Üsküdar Belediyesi'nde görev yaptığı öğrenilen makam şoförü Muharrem Kiremitçi, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı.
Kiremitçi'nin Düzce'deki Çilimli Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.