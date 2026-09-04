İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki belediye başkan yardımcısı hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir, ifadelerinin alınması amacıyla gözaltına alındı. Mithat Özdemir için adli kontrol kararı Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mithat Özdemir, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Özdemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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