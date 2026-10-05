Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçilen AKP'li Dündar Ziya Gültekin döneminde işten çıkarmaların devam ettiği belirtildi. Belediyede daha önce 29 işçinin işten çıkarılmasının ardından, cuma günü 28 kişinin daha işine son verildiği aktarıldı. Böylece yönetim değişikliğinin ardından işten çıkarılanların sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. DEDETAŞ DÖNEMİNDE İŞE ALINMIŞLARDI İşten çıkarılan çalışanların tamamının Dedetaş döneminde işe alındığı belirtildi. Çalışanlar arasında şoför, temizlik personeli, saha personeli ve iletişim ekibinde görev yapanların bulunduğu aktarıldı. YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA Yeni Parti, işten çıkarmalara ilişkin Üsküdar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Avukat Onur Cingil, cuma günü 28 kişinin daha işten çıkarıldığını ve toplam sayının 57'ye ulaştığını ifade etti. Sinem Dedetaş'ın görev yaptığı dönemde eski dönemden çalışanların işten çıkarılmadığını savunan Cingil, bazı çalışanların müdür, müdür yardımcısı, şef ve başkan yardımcısı olarak görevlendirildiğini belirtti.

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