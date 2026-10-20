Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in 15 Ekim’de trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından belediyede yeni başkanvekili seçimi yapılacak. Belediye Meclisi’nde bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek oylamayla yeni başkanvekili belirlenecek.

GÜLTEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken 15 Ekim’de trafik kazası geçirdi.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, Gültekin’in içinde bulunduğu araç aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Gültekin’e olay yerinde müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan Gültekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada dört kişi de hafif yaralandı.

İstanbul Valiliği, Gültekin’in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçimi yapılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 31 Temmuz’da tutuklandı. Dedetaş, 1 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmenin ardından Üsküdar Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. İlk seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, dört oy farkla seçimi kazandı. Oylamaya CHP’den 28, Cumhur İttifakı’ndan 17 meclis üyesi katıldı.

AKP, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla yargıya başvurdu.

İKİNCİ SEÇİMDE GÜLTEKİN KAZANDI

Yapılan sonraki seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP ve Yeni Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

Dört turlu oylamanın ardından Gültekin’in seçilmesiyle Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği AKP'ye geçti.

Gültekin’in hayatını kaybetmesi üzerine bugün yeniden başkanvekili seçimi yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak oylamanın ardından belediyenin yeni başkanvekili belli olacak.