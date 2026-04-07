Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, operasyona ait görüntüler kısa sürede yandaş basına servis edilirken, gözaltına alınan isimlerden birinin evine gerçekleştirilen operasyonda valiz içerisinde bulunan milyonlarca lira değerindeki banknotlar 'rüşvet parası' olarak haberleştirildi.





RÜŞVET PARASI DENİLDİ, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI



CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu paraların 'rüşvet' yoluyla elde edildiğine ilişkin iddiaların algı operasyonu olduğunu belirtti.



Halk TV'nin haberine göre paranın sahibi olan Zeki Kulaç'ın avukatı, tüm detayları paylaştı.

Avukat Özgür Emrah Cerrahoğlu, basında yer alan görüntülerdeki paranın Üsküdar Belediyesi ile hiçbir alakası olmadığını açıkladı.

Halk TV'nin haberine göre paranın sahibi olan Zeki Kulaç'ın avukatı Cerrahoğlu, operasyona ilişkin şu detayları paylaştı:

Söz konusu para, operasyon kapsamında gözaltına alınan Burçin Çevik'in evinde bulundu. Polis araması sırasında Çevik'in nişanlısı Zeki Kulaç da evdeydi ve para aslında ona aitti. Kulaç, Beyoğlu'nda işlettiği kafeyi devretmiş ve el konulan bu parayı da olaydan bir gün önce nakit olarak teslim almıştı.

Halk TV'de canlı yayına katılan Avukat Cerrahoğlu, bu paranın bir aydır süren görüşmelerin ardından kafenin devri için imzalanan sözleşme karşılığında alınan "kaparo" olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:



"Zeki Kulaç bir işletmenin devriyle ilgili bir aydır süre gelen anlaşma söz konusuydu. Nihayetinde dün akşam 5 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan kafesini devretti. Kaparo alınarak ön protokol yapıldı. Saat 5'i geçtiği için bu para, bankaya yatırılamadı. Zeki bey, iş yerinden çıkıp Nişanlısı Burçin hanımın evine parayla birlikte gidiyor. Çantayı orada bırakıyor. Akşam da operasyon başlayınca bu para sanki Burçin hanımın parasıymış gibi basına yansıtılıyor. Burçin hanımla, belediyeyle bu paranın hiçbir alakası yok. Paranın işletme devrine ilişkin olduğuna dair belgeler ve kamera kayıtları var. Savcılığa sunup iadesini isteyeceğiz.



Üsküdar Belediyesi'ne dönük olarak yapıldığını sonradan öğrendiğimiz soruşturma kapsamında, Burçin Çevik isimli kişinin ikametinde nişanlısı Zeki Kulaç’ın da bulunduğu esnada 07.04.2026 tarihinde elde edildiği iddia edilen ve görüntüleri basınla paylaşılan 4.5 milyon TL bedel, Beyoğlu’nda bulunan Urban Cafe işletmesinin hisse devrine ilişkin olarak ön protokol kapsamında anlaşma gereği Bulut Doğan tarafından 06.04.2026 tarihinde Garanti BBVA Galatasaray şubesinden çekilerek Zeki Kulaç'a nakden teslim edilen bedeldir.



Buna ilişkin sözleşmeler, protokoller, banka dekontları, yazışmalar ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bu nedenle elde edildiği iddia edilen paranın Soruşturma dosyasıyla ve şüphelilerle ve suçla veya Üsküdar belediyesiyle herhangi bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.



Zeki Kulaç vekili Av. Özgür Ahmet Cerrahoğlu"



DAHA ÖNCE DE GAZİOSMANPAŞA'DA YAPILMIŞTI



Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından TRT, 'operasyon görüntüleri' adı altında para dolu kasaların ele geçirildiği anları paylaşmış, daha sonrasında söz konusu görüntülerin 'stok görüntüler' olduğu ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olmadığı ortaya çıkmıştı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki gösterdiği duruma karşın TRT'den bir özür dilenmezken, Üsküdar Belediyesi operasyonunda da benzer bir olayın yaşanması sosyal medyada "Bu kaçıncı oldu?" tepkilerine neden oldu.