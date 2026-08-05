İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "suç örgütü liderliği"nin de arasında bulunduğu bazı suçlar yöneltilerek cuma akşamı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Dedetaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Cezaevi'ne götürülürken, önceki gün Üsküdar Belediyesi binasına Dedetaş'ın ekonomi düzelmedikçe "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleri asıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi bugün tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkan vekilini seçecek. Seçim öncesi dün gece yarısı Üsküdar Belediyesi'nin ön yüzeyindeki Sinem Dedetaş posteri ile ekonomi düzelmedikçe "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki sözlerinin bulunduğu afiş indirildi.