Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan ve CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
AKP, seçim esnasında "usulsüz oy sayımı yapıldığı" ve seçim sürecinde "hukuka aykırılıklar bulunduğu" iddiasıyla yargıya başvurdu.
Seçimin iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvuran AKP'li Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin, üçüncü turda beş oyun geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.
MAHKEME AKP'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ
İstanbul 2. İdare Mahkemesi de AKP'nin bu seçim sürecine yönelik itirazını kabul etti.
Bu karar doğrultusunda Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi yeniden gerçekleştirilecek.
Karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne 7 gün içinde itiraz edilebilecek.