İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) soruşturmasında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in ardından bir diğer CHP'li Meclis üyesi Ekrem Baki de tutuklandı

Seçimde oy kullanma hakkı bulunan Baki'nin tutuklanmasının ardından Belediye meclisinde denge de değişti.

Geçtiğimiz gün dört CHP'li üyenin AKP'ye geçmesiyle daha önce 23-21 olan dağılım, son iki tutuklamayla birlikte Cumhur İttifakı ile CHP grubunu 21-21 seviyesine geldi.

MECLİSTE DENGE NASIL?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından seçimin yenilenmesine karar verildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı sonrası yeni seçim için 5 Eylül tarihi belirlendi.

Ancak meclis, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için Başkanvekilliği seçimini gerçekleştiremedi ve oylama 8 Eylül'e ertelendi.

46 üyeli Üsküdar Belediye Meclisi'nde an itibarıyla CHP'nin 21, AKP'nin 18, MHP'nin ise 3 üyesi bulunuyor.

Başkanvekilliği seçiminde ilk turlarda üçte iki çoğunluk aranıyor. Bu çoğunluğun sağlanamaması halinde salt çoğunluğun arandığı son tur gerçekleştiriliyor.